Новгородские следователи выясняют причины гибели 3-месячного младенца
Великий Новгород, 14 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Новгородские следователи начали проверку обстоятельств гибели 3-месячной девочки в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, жительница города обнаружила тело своей дочери без признаков жизни сегодня, 14 августа.
Предварительно следователи выяснили, что вечером 13 августа женщина уложила дочь спать, около 2 часов ночи покормила ребёнка, а около 7 часов утра обнаружила, что младенец в коляске не подаёт признаков жизни.
Видимых телесных повреждений при осмотре тела девочки следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В региональном следственном управлении СКР сообщили, что семья является неблагополучной, в ней воспитывается ещё один малолетний ребёнок — с целью сохранения его жизни и здоровья его уже поместили в социальное учреждение. Следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания ребёнка, все обстоятельства случившегося, а также причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье.
«Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства», — отметили в региональном управлении СКР.