Великий Новгород, 14 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Новгородские следователи начали проверку обстоятельств гибели 3-месячной девочки в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, жительница города обнаружила тело своей дочери без признаков жизни сегодня, 14 августа.

Иван Дряпаченко. Похороны ребенка. 1932

Предварительно следователи выяснили, что вечером 13 августа женщина уложила дочь спать, около 2 часов ночи покормила ребёнка, а около 7 часов утра обнаружила, что младенец в коляске не подаёт признаков жизни.

Видимых телесных повреждений при осмотре тела девочки следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что семья является неблагополучной, в ней воспитывается ещё один малолетний ребёнок — с целью сохранения его жизни и здоровья его уже поместили в социальное учреждение. Следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания ребёнка, все обстоятельства случившегося, а также причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье.

«Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства», — отметили в региональном управлении СКР.