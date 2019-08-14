Рязань, 14 августа, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Музейный центр имени А.И. Солженицына торжественно открыли 14 августа в Рязани. Гостям представили экспозиции, посвящённые рязанскому периоду литератора и литературной истории региона. Работа по созданию центра продолжалась на протяжении трёх лет совместно с правительством Рязанской области. Новый объект стал частью ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Музейный центр имени Солженицына в Рязани

«Одновременно это музей истории Рязанской земли через Солженицына и его произведения, музей истории русской литературы 20 века и музей гражданского подвига наших литераторов», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова.

С 2020 года планируется включить Рязань с центром Солженицына в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта «Культура».

Рязанский период жизни Солженицына составляет 12 лет. Именно здесь писатель создавал такие свои произведения, как повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказы «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела».