Севастополь, 14 августа, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В 2019 году в Севастополе выполнили две трети плана по установки новых лифтов, заменив более 100 подъёмников. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

«На сегодняшний день установлено 104 новых лифта из 150 запланированных. Они оборудованы электронными станциями управления, голосовым уведомлением по этажности, экстренной кнопкой вызова диспетчера, музыкальным сопровождением», — уточнили в пресс-службе.

По словам представителя подрядчика, срок гарантии машин — 18 месяцев, хотя в целом они должны прослужить порядка 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК сообщили, что на полуострове неисправно более двух тысяч лифтов. Позже руководство республики обратилось в правительство РФ с просьбой выделить 1,5 миллиарда рублей на замену 900 лифтов.

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