Подольск, Московская область, 14 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на фото место крупного ДТП в Подольском городском округе Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Тимофеев ИА REGNUM ДТП на Симферопольском шоссе

Авария произошла днём 14 августа на 40-м километре Симферопольского шоссе. Грузовик с полуприцепом, двигавшийся со стороны Москвы, пробил отбойник и выехал на полосу встречного движения, протаранив сразу несколько автомобилей.

Юрий Тимофеев ИА REGNUM ДТП на Симферопольском шоссе

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области проинформировали, что в результате аварии погиб один человек.

В настоящее время на Симферопольском шоссе на участке возле места ДТП образовалась крупная пробка в обе стороны.