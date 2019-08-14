Больше не мощная промышленная держава, а сборочный цех – о Китае
Москва, 14 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не делает в отношении Китая ничего такого, чего власти КНР уже не сделали в отношении американских производителей, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Но Трамп, по словам эксперта, пытается предложить прямо противоположную альтернативу: если вы хотите пользоваться американским рынком, то хоть что-то производите здесь, в США. Иными словами, президент США не делает ничего такого, чего бы уже не делала КНР «под аплодисменты мирового сообщества».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объяснил, зачем правительство Америки «заморозило» до середины декабря введение пошлин на ряд товаров из Китая. По словам главы Белого дома США, введение пошлин отложили, «чтобы они не имели отношения к сезону рождественских покупок».