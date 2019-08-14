Подольск, Московская область, 14 августа, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Огромная пробка образовалась в Подмосковье на Симферопольском шоссе в сторону Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Юрий Тимофеев ИА REGNUM ДТП на Симферопольском шоссе под Подольском

Из-за серьезного ДТП в районе 40-го километра Симферопольского шоссе перекрыто движение в сторону столицы. На 40-м км автодороги М2 произошло столкновение четырех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.

ГИБДД организовало проезд только через дублер. Машины, попавшие в «капкан», разворачивают в обратном направлении по новому Симферопольскому шоссе.

«Движение затруднено, всё стоит. Машины не едут, люди стоят, выходят, общаются», — передает корреспондент с места события.