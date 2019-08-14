Москва, 14 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановый полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили 14 августа в Минобороны России.

Mil.ru Ту-95МС

Отмечается, что продолжительность полёта составила более четырёх часов. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны добавили, что лётчики дальней авиации России регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Подчёркнуто, что все эти полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других стран.