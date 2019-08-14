Калуга, 14 августа, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Региональный этап всероссийской «Эстафеты флага», которую «Молодая Гвардия Единой России» проводят в честь 350-летия государственного флага РФ, завершился в Калуге 14 августа. Председатель регионального Заксобрания Виктор Бабурин передал флаг Калужской области представителям местного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Далее вместе с флагами муниципальных образований молодогвардейцы отвезут флаг области в Москву. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Передача молодогвардейцам флага Калужской области

В столице флаги со всех регионов страны будут сшиты в единое полотно. Всероссийская «Эстафета флага» в Калужском регионе стартовала 5 июля 2019 года, в день 75-летия Калужской области. К юбилею активисты организовали выставку флагов муниципальных образований области.

«Один из уроков патриотизма, часть его воспитания — это отношение к государственной символике. Мы должны понимать это, и бережно относится к флагу. Он символизирует нашу Россию», — отметил председатель калужского областного Заксобрания Виктор Бабурин.

22 августа в День государственного флага РФ в Москве молодогвардейцы развернут огромное полотнище из всех собранных молодогвардейцами флагов регионов и муниципальных образований. По предварительным подсчетам, площадь флага превысит 3 тыс. квадратных метров. Ожидается, что данное событие войдет в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннеса.