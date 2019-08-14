Тамбов, 14 августа, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла четвёртое место в рейтинге эффективности Центрального федерального округа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики со ссылкой на исследование, подготовленное рейтинговым комитетом АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов».

Rosavtodor.ru В Тамбовской области

Агентство представило рейтинг эффективности 17 областей Центрального федерального округа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нем Тамбовская область заняла четвертое место, пропустив вперед Калужскую, Воронежскую и Ярославскую области.

Рейтинговый комитет анализировал деятельность регионов по нацпроекту с его старта и по июль 2019 года по нескольким критериям. В их числе — качество и оперативность подготовки документации по проведению конкурсов на выбор подрядчиков, качество проведенного ремонта по утвержденным планам, а также степень удовлетворенности (неудовлетворенности) жителями территорий выполненными работами.

Глава администрации области Александр Никитин «строго спрашивает» с ответственных лиц соблюдения ремонтных планов, качественного выполнения всех видов работ, говорят в регионе, подчёркивая, что такой подход приносит ощутимые результаты. В итоге на данный момент в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнена половина запланированных работ.

До конца 2019 года в Тамбовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют привести в нормативное состояние 32,3 км дорог, из которых 16,6 км — регионального значения, 15,7 км — автодороги Тамбова. В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 677 млн рублей. В их числе 613 млн рублей выделено из федерального бюджета, 59 млн рублей — из областного бюджета и около 5 миллионов рублей предусмотрено из местных бюджетов.