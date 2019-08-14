Ростов-на-Дону, 14 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года федеральные льготники в Ростовской области не смогут бесплатно ездить на автобусах пригородного или междугороднего сообщения. Такого права они лишатся согласно принятым изменениям в региональное постановление.

Павел Редин ИА Красная весна Проезд в автобусе

В настоящее время льготники на Дону получают выплаты на компенсацию транспортных расходов. Сумма варьируется от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц.

При этом бесплатный проезд на внутригородских и внутрирайонных маршрутах будет сохранён при покупке единого проездного билета. Его стоимость составляет 265 рублей в месяц, с 1 января 2020 года каждый месяц придётся платить уже 276 рублей.