Цхинвал, 14 августа, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В Южной Осетии появится 24-я спортивная федерация пауэрлифтинга и силового экстрима. Об этом сообщает 14 августа агентство «Рес».

Пауэрлифтинг

Основной целью создания федерации ее основатели считают приобщение молодежи Южной Осетии к силовому спорту. По словам одного из основателей федерации Левана Алборова, в республике есть много талантливых и физически одаренных людей, которые могли бы проявить себя в пауэрлифтинге или силовом экстриме.

Федерация пауэрлифтинга и силового экстрима планирует провести в Южной Осетии свой первый турнир осенью 2019 года.