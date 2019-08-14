Москва, 14 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В 2019 году лидерами по росту цен на туристические услуги оказались Тунис и Египет. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили эксперты сайта momondo по итогам проведенного ими исследования. Последнее, в частности, показало, что на российских курортах в 2019 году можно отдохнуть на 22% дешевле, чем в 2018 году, чем активно пользуются туристы — Россия в этом году занимает 2-е место в Топ-10 самых популярных стран бархатного сезона.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых на пляже

В связи с этим интересны данные Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), о которых 14 августа сообщало ИА REGNUM. По информации АТОР, самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край, который побил все рекорды и только за первое полугодие принял более 7 млн туристов. Примерно такая же ситуация в Крыму, где прирост количества туристов колеблется в пределах 10%.

Кроме того отметим, что, по данным momondo, большинство стран значительно подорожали по сравнению с 2018 годом, причем лидерами по росту цен оказались Тунис и Египет, где за отель придётся оставить в среднем на 41% и 43% больше, чем в 2018 году. В свою очередь Ассоциация туроператоров сообщила, что цена туристического отдыха выросла в среднем на 9−10% по сравнению с прошлым годом. В то же время по некоторым направлениям (Турция и особенно Кипр с Болгарией) имело место снижение цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации АТОР, в 2019 году среди российских туристов сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах. Причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений.