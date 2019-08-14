Москва, 14 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei по поводу предустановки своих программ на устройства китайского производителя. Об этом 14 августа сообщили «Ведомости».

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

В Mail.ru Group отметили: компания заинтересована в том, чтобы её приложения были представлены на различных платформах. Стоит отметить, что журналистам не удалось получить комментарии у представителей Huawei.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Huawei совместно с компанией «Яндекс» будут разрабатывать картографический сервис под названием Map Kit. Он будет представлять собой платформу, на основе которой разработчики смогут создавать приложения.