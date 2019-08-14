Лондон, 14 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. В Великобритании реклама автомобилей Volkswagen eGolf попала под запрет из-за наличия в ней гендерных стереотипов. Об этом сообщает издание Standart 14 августа.

Electricmotorsclub.ru Volkswagen eGolf

Больше сотни человек обратилось в ASA (Управление по стандартам рекламы) с просьбой запретить рекламу автомобилей Volkswagen eGolf, в которой показывают, как мужчины покоряют космос и достигают успехов в спорте, в то время как женщина сидит на автобусной остановке с коляской. Это показалось зрителям поддержкой гендерных стереотипов: в частности, того, что материнство — сугубо женское занятие.

Ранее с жалобами столкнулись создатели рекламы сыра, в которой двое мужчин забывают присматривать за маленькими детьми. Содержание рекламного ролика поддерживало стереотип о том, что из мужчин получаются в основном плохие отцы.

Запрет рекламы, содержащей гендерные стереотипы, вступил в силу в Великобритании 14 июня 2019 года. Он относится к телевизионной, печатной и интернет-рекламе.