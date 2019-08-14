Москва, 14 августа, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 14 августа отклонил апелляционную жалобу адвокатов экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на решение Басманного суда о продлении его ареста.

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В ходе заседания адвокаты ходатайствовали об изменении экс-министру меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Однако суд оставил в силе решение о его аресте до 25 октября 2019 года.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.

23 июля Басманный суд Москвы продлил арест Михаилу Абызову и другим фигурантам дела ещё на три месяца.