Тверь, 14 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Сильный дождь с грозой прогнозируется на территории Тверской области в ночь на 15 августа, сообщил Гидрометеоцентр России. Непогода затронет также Смоленскую область и ряд других регионов ЦФО.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

Как уточнили в ведомстве, дожди в регион принёс циклон, пришедший с территории Белоруссии. 13 августа и в ночь на 14 августа очень сильные дожди прошли в Осташкове и Жилотково (Вышневолоцкий район). 13 августа ливнями затопило Вышний Волочек — выпало около 48 мм осадков, местные жители сообщали о затопленных огородах.

В целом, отмечают в Росгидрометцентре, начало августа в Тверской области выдалось необычно дождливым. Только за первые десять дней месяца в Твери осадков выпало около месячной нормы, а на севере региона с начала месяца выпало две месячные нормы — около 150 мм.