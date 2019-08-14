Москва, 14 августа, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Предложение упростить получение туристической визы в РФ говорит о заинтересованности МИД в привлечении иностранных туристов, но вряд ли радикально изменит ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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МИД РФ предложил разрешить туристам из других стран оформлять визу в РФ без подтверждения от туроператора по брони гостиницы. Кроме того, министерство также хочет увеличить срок действия туристической визы с одного месяца до полугода.

«Решение МИД о выдаче туристических виз без подтверждения туроператора вызвано желанием российских властей увеличить туристический поток в страну. Действительно, упрощение процесса получения виз иностранными гражданами поспособствует увеличению количества туристов в России. Однако в целом говорить о колоссальном росте турпотока не приходится», — заявил Сигал.

По его словам, сегодня добросовестным туристам не так сложно получить российскую визу. Так, например, само по себе получение подтверждения от туроператора не вызывает никаких сложностей, так как все гостиницы и хостелы в большинстве своем обладают необходимыми лицензиями.

«Проблема привлечения туристов в РФ заключается отнюдь не в визовом режиме. Первостепенно улучшение туристической привлекательности и доступности российских достопримечательностей», — уверен Сигал.

При этом сама идея со стороны МИД говорит о том, что ведомство в целом заинтересовано в вопросе привлечения туристов.

«Но при этом не стоит забывать, что, помимо этого, должен быть предпринят еще целый ряд комплексных мер, которые требуют качественной проработки от правительства», — подчеркнул Сигал.