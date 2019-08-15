Сеул, 15 августа, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выделит 34,21 трлн вон (~$28,15 млрд) на увеличение сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

U.S. Army Южнокорейские солдаты

Согласно среднесрочному плану на 2020−2024 год, к 2023 году в Южной Корее планируют запустить пять разведывательных спутников, включая радиолакационный, инфракрасный и электрооптический. Известно, что на данный проект будет выделено 1,22 трлн вон (~$1 млрд).

Известно, что с недавним запуском снарядов военными КНДР Япония также планирует вывести на орбиту семь спутников.

Кроме того, к 2030 году Южная Корея хочет построить легкий авианосец с авиакрылом из F-35B. Также военные страны рассматривают план о введении в эксплуатацию многофункционального истребителя с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B).

Известно, что военные Южной Кореи также намерены усовершенствовать ракеты и радары, а также внедрить крупногабаритные транспортные средства.