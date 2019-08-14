Нальчик, 14 августа, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Фонд «Молодой Гвардии» «Добро в действии» исполнил мечту Сергея Екименко, четыре года назад он получил травму и теперь может передвигаться лишь на инвалидной коляске.

Молодая гвардия Единой России Сергей Екименко на Эльбрусе

Восмого августа Сергей Екименко начал свое восхождение на гору Эльбрус, 13 августа на поляне Азау его встретили активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения «Молодой Гвардии», они сопровождали его на каждом этапе.

«Восьмого августа мы вместе с активистами «Молодой Гвардии» были на поляне Азау, именно в этот день Сергей начал свое восхождение. Вместе мы поднялись на 3500 метров, чтобы Сергей смог пройти акклиматизацию, поддерживали его и помогали в передвижении. Сергей — яркий пример человека, который не останавливается перед препятствиями на пути к мечте, даже если эти препятствия кажутся непреодолимыми. Если чего-то хочешь достигнуть, то нужно действовать, идти к своей цели. Лишь вместе объединившись можно преодолеть любую трудность», — сообщил руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения «Молодой Гвардии» Альбек Абазов.

«Несколько лет назад я планировал покорить самую высокую вершину России, были куплены билеты, оплачен тур, но за две недели до поездки я получил травму и распрощался со своей мечтой. Но мир не без добрых людей, я благодарен активистам Фонда «Молодой Гвардии» «Добро в действии», а также всем неравнодушным людям, что помогли исполнить мою мечту. Мне удалось совершить восхождение на отметку 4700 метров — скалы Пастухова. Восхождение было не в один день, на протяжении шести дней я проходил обучение и акклиматизацию, был на станции Кругозор 3000 метров, на Гарабаши высота 3750 метров находился наш базовый лагерь. В лагере я находился три дня, мы ждали хорошую погоду, чтобы взять главную высоту. Я счастлив, что мне удалось это сделать», — поделился впечатлениями Сергей Екименко.

«Свою историю Сергей рассказал нам во время Крымского фестиваля адаптивного вейкбординга, организованного МГЕР в рамках проекта «Добро в действии». Мы объявили денежный сбор, буквально за месяц удалось собрать необходимую сумму и нам удалось договориться с туристической компанией, которая согласилась помочь обеспечить профессиональное восхождение на гору человеку с инвалидностью. Это не разовая акция помощи, мы продолжим оказывать адресную помощь, чтобы горы были без границ», — рассказала руководитель Фонда «Молодой Гвардии» «Добро в действии», заместитель Председателя Координационного Совета МГЕР Юлия Перегудова.

Напомним, Фонд «Добро в действии», создан «Молодой Гвардией Единой России» для оказания адресной помощи людям и поддержки общественных идей.