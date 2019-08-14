Москва, 14 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Российская валюта 13 августа смогла не только отыграть внутри дневные потери, но и вырасти по отношению к американскому доллару, достигнув к закрытию дня отметки в 64,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Причиной рублевого оптимизма стали новости о переносе анонсированных США две недели назад импортных пошлин на китайские товары, с 1 сентября на 15 декабря 2019 года. Рынки тут же почувствовали спад напряженности, который трансформировался в повышенный спрос на рисковые активы, в том числе рубль и сырье», — пояснил эксперт.

Сегодня, 14 августа, российская валюта может вновь получить поддержку, но на этот раз уже с нефтяного рынка. Где, в 17−30 по мск состоится публикация еженедельного отчета от минэнерго США, который вероятно и спровоцирует дальнейший рост цен на нефть.

«Так что после дневной консолидации в диапазоне 64,90−65,20, курс российской валюты по отношению к американскому доллару, ближе к закрытию торгов, может вновь попробовать на крепость отметки в 64,70−64,80», — считает Будаев.

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