Абакан, 14 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Власти Хакасии и Институт истории материальной культуры Российской Академии наук будут сотрудничать в рамках программы по сохранению культурного наследия республики. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 14 августа, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Annenkoan Хакасский нациоальный краеведческий музей

Глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что натерритории региона находится самое большое количество памятников археологии среди субъектов России — несколько сотен на один квадратный километр степных участков. Он напомнил, что на протяжении уже трёх веков учёные изучают прошлое народов Сибири, древнее искусство, захоронения и археологические памятники.

По словам заместителя директора института истории материальной культуры Российской Академии наук Натальи Соловьевой, культурное наследие Хакасии уникально «в археологическом отношении». Она сказала, что институт почти век занимается археологией республики, а соглашение позволит «ещё плотнее сотрудничать в этой области и работать на благо сохранения культурных объектов Хакасии».

В республиканский музей будет передано около 150 предметов индивидуальных находок и более 1 тыс. единиц массового материала, датируемых 8−7 веком до нашей эры — экспонаты раннего скифского времени из керамики, а также бронзовые изделия из погребения.