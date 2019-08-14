Тюмень, 14 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Тюмени в ходе полицейской проверки на оптовых базах, расположенных на ул. Барабинской, были выявлены почти полсотни нелегалов. Оперативное мероприятие проводилось совместно с сотрудниками Росгвардии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В результате так называемой облавы на Барабинских базах правоохранители доставили в отдел полиции 46 иностранных граждан за нарушение норм миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

В отношении девяти иностранцев судом принято решение о выдворении за пределы России.