Москва, 14 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Два российских бомбардировщика стратегического назначения Ту-160 выполнили перелет на аэродром Анадыря, расположенный недалеко от морской границы с США. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Alexander Beltyukov Туполев Ту-160

Отмечается, что продолжительность полета составила более восьми часов, за это время ракетоносцы преодолели свыше шести тысяч километров. Перелет прошел в рамках плановых летно-тактических учений.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160, также известные как «Белые лебеди», до сих пор остаются самыми крупными и мощными боевыми самолётами в мире.

Они способны нести ядерные бомбы, крылатые ракеты с ядерными и обычными боеголовками. Общий вес их боевой нагрузки достигает 45 тонн при скорости полёта до двух Махов. Ту-160 способен пролететь без дозаправки порядка 12 тыс. км.

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