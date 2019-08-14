Москва, 14 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин при выборе кандидатов на должность временно исполняющего обязанности губернатора того или иного региона страны ориентируется в первую очередь на его послужной список и профессиональные качества. Об этом 14 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В первую очередь всегда президент ориентируется на жизненный и служебный опыт, послужной список кандидатов, и на личные качества, конечно, на профессиональные качества», — сказал Песков, добавив, что вопрос партийности кандидата не стоит на первом месте.

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Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, учитывался ли вопрос партийной принадлежности Александра Беглова при его назначении на пост врио губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время обязанности губернатора Санкт-Петербурга временно исполняет Александр Беглов. Он был назначен на эту должность указом президента России Владимира Путина 3 октября 2018 года.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.

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