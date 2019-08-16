Фото Ольги Зенькович

Ольга Зенькович ИА REGNUM Грибы

02:06 15.08.2019 Всплеск отравлений грибами в в Воронежской области зафиксирован с конца июля, когда в область пришли дожди. С начала сезона от отравления грибами скончались восемь воронежцев, в их числе дети. По словам медиков, все отравления связаны с употреблением бледных поганок. Как свидетельствуют опытные грибники, часто эти смертельно опасные грибы путают с сыроежками. Читайте также: Восемь человек скончались от отравления грибами в Воронежской области

02:09 15.08.2019 По данным опроса ВЦИОМ, наиболее популярен сбор грибов среди мужчин (46%). Большинство женщин не занимаются собирательством, рыбалкой или охотой (53%). Любят собирать грибы люди среднего возраста от 35 до 44 лет (44%) и от 45 до 59 лет (45%), а равнодушны чаще других к собирательству, охоте и рыбалке респонденты в возрасте старше 60 лет (55%). Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%).

02:11 15.08.2019 В период с апреля по август 2019 года большинство увлекающихся собирательством грибов (63%) с разной регулярностью практиковали сбор, причем 33% не реже одного раза в месяц, отмечает ВЦИОМ. Еще 37% грибников пока не успели снять свежий урожай, преимущественно жители городов-миллионников (52%) и населенных пунктов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (50%). В среднем за один поход каждый грибник приносил домой 5 кг грибов. Однако респондентам из Сибирского и Приволжского федеральных округов удалось собрать больше — 7 кг и 6 кг соответственно.

02:15 15.08.2019 В городе Новый Оскол Белгородской области от отравления грибами погибли мать и взрослый сын, второй сын женщины находится в реанимации областной клинической больницы Святителя Иоасафа в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, 9 августа семья поужинала грибами, которые собрал один из сыновей. Через некоторое время им всем стало плохо, однако за медицинской помощью люди обратились только через два дня. По данным регионального Роспотребнадзора, на 1 августа 2019 года было зарегистрировано семь случаев отравлений грибами с 13 пострадавшими, в том числе один закончился летальным исходом. Читайте также: Два жителя Белгородской области скончались после ужина с грибами

02:16 15.08.2019 В Татарии до 21 августа 2019 года проходит декадник профилактики отравлений ягодами и грибами. Он объявлен с 12 августа и проходит в медучреждениях региона. Минздрав РТ рассказал об основных правилах, как не отравиться после «тихой охоты»: 1. Собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. 2. Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них. 3. Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными. 4. Никогда не собирайте и не ешьте грибы перезрелые, червивые и испорченные. 5. Не ешьте грибы в сыром виде. 6. Не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных дорог и на территории промышленных зон. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу. Об этом: Минздрав Татарии рассказал, как не отравиться грибами и ягодами

02:18 15.08.2019 Сильное пищевое отравление после употребления грибов получили четверо сотрудников городской больницы Черкесска. Один из них в итоге скончался, ещё один находится в реанимации. Читайте также: Работник больницы в Карачаево-Черкесии умер от отравления грибами

02:20 15.08.2019 Смертельно опасные свинушки продавали у входа на Центральный рынок Хабаровска. Это обнаружила приехавшая в город по делам миколог из Владивостока. Народное название свинушки «ведьмин гриб». До 1944 года свинушки считались условно съедобным грибом, но потом были зарегистрированы смерти от употребления их в пищу. С 1993 года в России эти грибы внесены в перечень ядовитых 4-го класса опасности. Читайте также: В Хабаровске населению продают ядовитые грибы

02:24 15.08.2019 По данным Управления Роспотребнадзора по Татарии, ежегодно в России регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев из них заканчиваются летальным исходом.

02:25 15.08.2019 Житель Ярославля Юрий Тимошин нашел гриб-дождевик диаметром 40 сантиметров. Найденный экземпляр большой, но не рекордный. Такие грибы имеют до 50 сантиметров в диаметре. Начальник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов говорит, что, скорее всего, найденный гриб — головач. «Вообще, из-за аномальной погоды этим летом растут грибы, больше характерные для осени. Например, в июле в ярославских лесах пошли опята», — рассказал он корреспонденту ИА REGNUM. Читайте также: Под Ярославлем нашли гигантские грибы

02:26 15.08.2019 Гриб — это любимый многими продукт питания, однако при сборе грибов и неправильном приготовлении существуют риски отравления. Как выбирать места для сбора грибов и избежать интоксикации организма после их употребления в пищу, советуют эксперты Роскачества. Специалисты напоминают, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому прежде чем положить найденный гриб в корзину, необходимо его внимательно осмотреть. Существует ряд признаков, которые с лёгкостью помогут отличить ядовитый гриб от съедобного, однако некоторые виды «умело маскируются». Читайте также: Роскачество дало полезные советы грибникам

02:27 15.08.2019 На Камчатке мужчина пошёл в лес за грибами, и его загрыз медведь. Подробности: На Камчатке медведь загрыз человека

02:28 15.08.2019 Минсельхоз разработал проект постановления правительства, где речь идет о регулировании министерством деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений». В России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов лесов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%. Минсельхоз видит экспортный потенциал ресурсов. Читайте также: Минсельхоз объяснил введение контроля за сбором грибов и ягод

02:33 15.08.2019 Особенно внимательным при употреблении грибов необходимо быть людям с ослабленным здоровьем и детям, предупреждает Роспотребнадзор. По мнению специалистов, детям до 14 лет запрещено употребление грибов, так как в детском организме недостаточно ферментов, способных помочь переварить эту пищу. Роспотребнадзор также предостерегает об опасных последствиях употребления грибов взрослыми, и в связи с этим не рекомендует собирать грибы вблизи от автодорог и магистралей. Необходимо собирать исключительно только знакомые виды грибов, которые не имеют признаков дряблости, червивости и перезрелости, использовать только экологически чистую тару (например, плетеные корзины). После сбора урожая каждый вид грибов по отдельности друг от друга необходимо подвергнуть кулинарной обработке в этот же день. Кроме того, стоит воздержать от приобретения грибов у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. По данным ведомства, каждый год в России регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых порядка 30 ведут к летальному исходу. Читайте также: Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и употреблению грибов

02:38 15.08.2019 Фото Ольги Зенькович

02:43 15.08.2019 В Татарии с начала июля — старта «грибного сезона» в регионе — более 30 человек поступили в больницы после употребления грибов в пищу. 16 случаев зафиксировано в Казани, но в большинстве из них пострадавшие приобрели грибы на улице или у знакомых, а не собирали самостоятельно. Читайте подробнее: В Татарии более 30 человек за сезон отравились грибами

02:45 15.08.2019 Фото Анастасии Степановой. После сбора грибов на Алтае.

02:46 15.08.2019 Фото Анастасии Степановой. После сбора грибов на Алтае.

02:51 15.08.2019 Фото Анастасии Степановой. После сбора грибов в Свердловской области.

06:00 15.08.2019 В России грибы всегда любили, собирали и консервировали на зиму. А после озвученной властями инициативы госрегулирования сбора и переработки грибов и ягод любовь граждан к «тихой охоте» только выросла: почти половина жителей страны собирает грибы и ягоды. По данным ВЦИОМ, если в 2011 году сбором грибов и ягод занимались 44% граждан, то в 2019 году их число увеличилось до 48%. Вместе с ростом количества грибников регистрируется всплеск отравлений грибами. Так, только в Воронежской области с начала грибного сезона от отравления грибами скончались восемь человек.

06:58 15.08.2019 В это время, как правило, грибники активно собирают белые грибы, сыроежки, опята. Но прошедшая зима без снега оставила приморцев практически без урожая грибов. На рынках и вдоль трасс можно увидеть продавцов сыроежек и волнушек. Благородных грибов, по словам любителей «тихой охоты», встречается мало. Подробности в материале: Бесснежная зима оставила Приморье без грибов

08:03 15.08.2019 На Колыме грибной сезон начался в июне, грибники активно выставляли в соцсетях полные ведра и корзинки. В регионе грибное разнообразие: белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслята, опята, сыроежки, лисички. Читайте подробнее: За три года в Магадане не было случаев отравления грибами

10:18 15.08.2019 Дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия. На влажных почвах грибы в 10 раз сильнее усваивают цезий, чем на сухих. Содержание кадмия, радия, свинца, меди, цинка и других тяжелых металлов в грибах во время дождей в десятки и в сотни раз выше, чем в почве. В грибах, например опятах, растущих на дереве, токсинов будет значительно меньше, поскольку почва загрязнена сильнее, чем древесина. Особенно опасны сушеные грибы, так как из-за потери влаги концентрация радиоактивных веществ в грибах увеличивается. Читайте также: Нижегородцев предупредили: в дожди грибы накапливают тяжелые металлы

10:37 15.08.2019 Не все грибы стоит собирать. Минск, зелёная зона. Фото Анастасии Степановой

10:49 15.08.2019 Засушливое лето уже второй сезон подряд оставляет «с носом» алтайских заготовителей грибов. Зато отсутствие лесного деликатеса самым благоприятным образом сказывается на динамике отравления. Как сообщила «Толку» заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Бархатова, если в 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 11 случаев отравления грибами в быту, то в 2018 году — всего один. Читайте также: Алтайские грибники остались без заготовок из-за засухи

10:54 15.08.2019 Если грибы появились на рынках Барнаула, это не означает, что они есть в ближайшем лесу: скорее всего, товар привозят из других районов Алтайского края, отмечает грибник со стажем Александр Щербаков. Он полагает, что чаще всего в регионе происходят отравления ложными опятами. «Если говорить о белом грибе, то в европейской части России произрастает желчный гриб, он похож на белый, ядовит, но не фатально», — поделился опытом грибник. Об этом: Грибник со стажем: на Алтае чаще всего отравляются опятами

11:05 15.08.2019 Маслята. Фото Ольги Зенькович

11:32 15.08.2019 В Усть-Канском районе Республики Алтай живым и здоровым найден 7-летний ребёнок, потерявшийся в лесу. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, мальчик вместе с матерью собирал грибы, когда в какой-то момент та потеряла ребёнка из виду. Об этом: Ночь в лесу. На Алтае нашли пропавшего 7-летнего ребёнка

11:34 15.08.2019 В Калужской области в начале августа за экстренной медицинской помощью с признаками отравления пластинчатыми грибами обратились девять человек. Двое любителей грибов были в крайне тяжёлом состоянии помещены в реанимационное отделение больницы. Отравившиеся грибники являются жителями Калуги и районов области. Читайте подробнее: Девять любителей грибов попали с отравлением в калужскую больницу

11:55 15.08.2019 В Калининградской области грибной сезон уже близок к разгару. Он традиционно здесь начинается со второй половины июля и завершается с первыми заморозками. Здесь чаще всего можно встретить боровики, подосиновики, рыжики, лисички, грузди, сморчки, строчки, моховики, опята, польский гриб, маслята, сыроежки, козляк, гладыш, валуй, зеленушки, серушки и ещё множество условно-съедобных видов грибов. Но самым главным сокровищем лесов Калининградской области является гриб-баран. Он может весить по 8 кг, а не встретиться даже опытным грибникам за всю жизнь. Что касается стоимости, то трёхлитровое ведёрко опят можно купить за 200 рублей, лисички в этой же ёмкости обойдутся в 300 рублей. Десять подосиновиков или подберёзовиков — 250 рублей. Можно заказать услугу сбора у грибника на популярных сайтах объявлений в интернете. Десять литров белых грибов обойдутся такому заказчику в две тысячи рублей. Читайте также: Гриб-баран — главное сокровище грибного сезона в Калининградской области

12:24 15.08.2019 В Ростовской области с начала текущего года зафиксирован лишь один случай отравления дикорастущими грибами — в Шахтах пострадали два человека. За весь 2018 год на Дону отравились грибами семь человек. Об этом: Грибами отравились два жителя Ростовской области

13:29 15.08.2019 В Оренбургской области с начала 2019 года по состоянию на 15 августа зарегистрировано семь пострадавших от отравлений грибами, в том числе двое детей. Факты отравления отмечены в Гае, Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане (по одному человеку), а также в Саракташском районе (два факта: пострадали двое детей и один взрослый). За весь 2018 год отмечен один случай отравления, когда пострадали два человека. Читайте подробнее: В Оренбуржье отмечен всплеск отравлений грибами

17:30 15.08.2019 В лесу. Фото Ольги Зенькович

18:32 15.08.2019 Максим Галкин выложил в сеть ролик, в котором показано, как его дети Лиза и Гарри удивились большому урожаю поганок на поляне рядом с виллой в Юрмале, где сейчас отдыхает семья. Читайте подробнее: Видео: детей Галкина и Пугачевой впечатлил урожай поганок на вилле в Юрмале

20:43 15.08.2019 Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб. Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть сырой гриб. Для этого нужно ещё заранее, перед прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять. Также нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений. Кроме этого, необходимо внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу.

20:46 15.08.2019 Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, напоминает Роспотребнадзор.

20:56 15.08.2019 Грибные отравления относятся к биологическим отравлениям и протекают намного тяжелее, чем отравления другими пищевыми продуктами, такие отравления особенно тяжело переносят дети и пожилые люди. К основным причинам отравления грибами относятся неумение распознавать грибы, отличая их от ядовитых, а также неправильное приготовление грибов. При этом еще одна причина заключается в том, что съедобные грибы могут мутировать. Читайте также: Роспотребнадзор раскрыл основные причины отравления грибами

21:07 15.08.2019 В течение последних трёх лет в Кировской области случаев отравления грибами зарегистрировано не было. Одна из причин достаточно банальна — грибов немного. Но жители региона, видимо, стали внимательнее и осторожнее относится к их сбору. Читайте также: В Кировской области за три года ни один человек не отравился грибами

21:19 15.08.2019 В лесах Нижегородской области только с начала текущего лета без вести пропал 41 человек, ушедший за грибами. Из пропавших пятеро человек не найдены до настоящего времени. В основном пропадают грибники пожилого возраста, 80% из них находятся в радиусе трёх километров от входа в лес. Читайте также: В Нижегородской области только этим летом пропали 40 грибников

22:17 15.08.2019 Нередко поход в лес за грибами заканчивается неприятными последствиями. Чтобы избежать неприятностей, Роспотребнадзор России рекомендует придерживаться простых правил. В частности, собирать грибы нужно вдали от дорог, магистралей, промышленных предприятий, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Отправляясь в лес, лучше взять с собой плетёную корзину — она лучше сохраняет свежесть грибов. Следует собирать только хорошо знакомые виды грибов и не брать их в корзину в случае сомнения. Читайте также: Как уберечься от отравления: «правила грибника»

05:19 Под Хабаровском выросли редкие краснокнижные грибы — «паутинник фиолетовый». Они относятся к съедобной разновидности грибов. Об этом: Под Хабаровском выросли редкие фиолетовые грибы

09:40 В лесу. Фото Ольги Зенькович

11:14 С начала 2019 года в Петербурге спасатели получили более 300 заявок на розыск заблудившихся в лесу людей. В связи с грибным сезоном ожидается увеличение количества подобных инцидентов. Об этом: С начала сезона в окрестностях Петербурга потерялось более 300 людей

12:36 В Оренбургской области погода благоприятствует раннему грибному сезону. После дождей в регионе море грибов. В соцсетях грибники уже хвастаются первыми образцами засолки. На Центральном рынке идет бойкая торговля. Предлагают свинушки, маслята, подберезовики, шампиньоны. Цена варьируется от 150 и до 220 рублей. В пригороде грузди можно купить по 50 рублей за килограмм. Подробности в материале: В Оренбуржье после дождей море грибов