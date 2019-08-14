Луганск, 14 августа, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В зону проведения карательной операции в Донбассе украинские формирования продолжают стягивать технику, заявил 14 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нашей разведкой отмечено прибытие десяти самоходных гаубиц «Гвоздика» в район н. п. Рубежное, размещение зенитно-ракетного комплекса «ОСА» на территории жилого домовладения в н. п. Попасная, а также размещение боевых машин пехоты в районах н. п. Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкий, Крымское и Счастье», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее зенитно-ракетный комплекс ОСА, принадлежащий ВСУ, был замечен в районе населённого пункта Передельское.

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