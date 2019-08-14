Ярославль, 14 августа, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля рассматривает вопрос переноса троллейбусного депо № 1 из центра в трамвайное, расположенное в Дзержинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо в Ярославле

Ранее власти говорили об объединении двух троллейбусных депо — № 1 и № 2. В этом случае все троллейбусы в городе были бы сконцентрированы в одном месте — на улице Гагарина. Сейчас речь идет о переносе депо № 1 в депо трамваев на Ленинградском проспекте, тот есть в другом конце города. Туда сегодня приехал мэр Ярославля Владимир Волков.

«Территория трамвайного депо большая, порядка пяти гектаров. На ней есть ряд объектов, которые не эксплуатируются или используются частично. Мы рассматриваем возможность реконструкции помещений, чтобы разместить там троллейбусное депо и проводить необходимые эксплуатационные мероприятия, ― сказал директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

В мэрии заявляют, что новое расположение депо позволит экономить деньги. Земля в центре города, где сейчас расположено троллейбусное депо, скорее всего, будет продана. Ранее заявлялось о том, что на этом месте планируется построить школу.