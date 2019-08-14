Москва, 14 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО) представлен сборник архивных документов. Они доказывают, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать ради своей безопасности, сообщили РИА Новости.

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. 1939

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Как пояснил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, «это целый том документов, посвященный советско-германским отношениям в предвоенные годы».

«Германия пошла на беспрецедентные уступки, не желая вести войну на два фронта. Это было сделано для того, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании», — пояснил Нарышкин.

По его словам, советское руководство в конце 1930-х было в курсе намерений Германии начать войну с СССР. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы, добытые советской внешней разведкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что отказ Польши в приглашении России на годовщину начала Второй мировой войны Москве следует ответить открытым признанием пакта Молотова — Риббентропа в качестве успеха советской дипломатии.

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