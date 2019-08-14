Дамян, Южная Корея, 14 августа, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Южной Корее военный спас из горящего дома двоих детей и пожилого человека. Об этом 14 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

Defense.gov Южнокорейский солдат

По их словам, 11 августа 25-летний сержант первого истребительного авиационного полка Кан Чжи Хо во время визита к отцу стал свидетелем пожара в жилом доме. Однако об этом стало известно только сегодня.

Известно, что из-дома, расположенного в районе Тэджонмён, уезде Дамян, доносились крики детей с просьбой о помощи.

Как сообщают источники, военный вместе с отцом выломали дверь, которая была заперта изнутри, после чего сержант вынес из горящего здания двух детей и пожилого человека, а также сообщил о происшествии в экстренную службу 119.

«Без оперативного вмешательства сержанта все могло закончиться трагедией», — сообщили представители правоохранительных органов