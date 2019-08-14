Москва, 14 августа, 2019, 15:28 — ИА Регнум. По итогам июля в России было реализовано 3320 новых машин немецкого автопроизводителя BMW, что на 14% больше, чем в 2018 году. Об этом 14 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

StockSnap Руль автомобиля BMW

Всего с января по июль 2019 года в России было реализовано 23 165 машин BMW. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Таким образом, BMW в России стал лидером премиального сегмента.

Гендиректор немецкой автокомпании Адванс-Авто Алексей Гопкало сообщил, что одной из причин успеха BMW в России является обновление модельного ряда.

«Также концерн BMW проанализировал мнение и отзывы покупателей, максимально адаптировал свои автомобили под текущие требования и запросы», — отметил Гопкало.

Напомним, 12 августа 2019 года официальный представитель автопроизводителя BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 22 286 своих машин из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Под отзыв попали BMW 5-й и 6-й серий, реализованные в РФ с июня 2003 по август 2010 года.

Читайте также: В США тестируют беспроводную зарядку для электрокаров BMW 530е