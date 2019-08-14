Ереван, 14 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook сообщил, что 22 сентября в Гранд парке Лос-Анджелеса состоится митинг, на котором он выступит с речью.

1in.am

Официально пока не объявлено, однако, по всей вероятности, Никол Пашинян в эти дни отправится в США для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН, откуда отправится в Лос-Анджелес.

Официально пока не объявлено о повестке визита Никола Пашиняна в США. Скорее всего

она пока находится на стадии разработки, и информация об этом будет предоставлена в преддверии визита.

До этого можно вспомнить об участии Никола Пашиняна в предыдущей Генассамблее ООН. Как пишет армянский портал 1in. am, предыдущий американский визит Пашиняна, по сути, был проваленным.

Никол Пашинян в ООН, как и в других местах, говорил о бархатной революции, представил Армению миру через призму революции, что, по сути, не вызвало никакой реакции.

Тщетны были усилия армянской стороны по организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в коридоре штаб-квартиры ООН, даже несмотря на то, что этому предшествовало письмо конгрессменов-демократов Дональду Трампу с просьбой встретиться с Николом Пашиняном. Опять безрезультатно.

«После смены власти в Армении армяно-американская политическая и экономическая повестки находятся в кризисной стадии», — пишет издание.

Одним из свидетельств этого было прекращение помощи США Карабаху, сокращение предоставляемой Армении помощи. Однако это лишь то, что на виду.

По мнению автора статьи, кризис в армяно-американских отношениях имеет гораздо более глубокие основы: «Амуслар» и инициатива отправки гуманитарной миссии в Сирию.

Эти две реалии стали ключевыми причинами кризиса в армяно-американских отношениях. Неразрешимая проблема «Амулсара» полностью торпедировала армяно-американские экономические отношения, они находятся на нулевом уровне. А шаг Армении направить гуманитарную миссию в Сирию углубил кризис в армяно-американских политических отношениях.

В этом сложном, многослойном и проблемном контексте состоится американский визит Никола Пашиняна. У Никола Пашиняна и у властей Армении в целом есть проблема перезагрузки армяно-американских отношений, так как они были доведены до такого низкого уровня, что на самом деле все нужно начинать с чистого листа.

А это означает, что власти Армении должны выйти из прежних стандартных формул и резолюций и поставить в основу армяно-американских отношений новые алгоритмы.

Правительство Армении должны выйти из роли ожидающего содействия США для бархатной революции и представить, что может дать Армения Соединенным Штатам.

«Отношения с США могут развиваться только на основе взаимности, когда от этих отношений что-то получит не только Армения, но и США. Конечно, будет очень положительно, если в повестку предстоящего визита Никола Пашиняна в конце концов будут включены встречи с высокопоставленными представителями администрации США. С другой стороны, нужно понимать, что эти встречи не могут состояться самими собой, автоматически. Эти встречи, вплоть до уровня Трампа, должны исходить из повестки армяно-американских отношений и обслуживать эту повестку. Если такой повестки нет, единственным результатом встречи с Трампом станет очередное селфи Никола Пашиняна с президентом США», — заключает издание.

Между тем, официальный Ереван заявляет, что встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа продолжает оставаться во внешнеполитической повестке страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня, 14 августа, в ходе совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа.

«Предложу обратить внимание на то, насколько активен был политический диалог между США и Арменией в этот период. В течение этого года продолжительность и уровень диалога для нас принципиально удовлетворительны. Что касается встречи на самом высоком уровне — она была и остается в нашей повестке. Уверен, этот момент придет», — заявил министр.