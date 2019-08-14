Горно-Алтайск, 14 августа, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Новосибирские исследователи обнаружили на Алтае необычное для степных кочевников захоронение — детскую погребальную колоду в виде лодки, сообщает 14 августа издание «Наука в Сибири».

Alexandr frolov Курайская степь

Захоронение было найдено во время аварийно-спасательных работ, которые проводят сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН на археологическом памятнике Курайка. Он относится к гуннскому времени, III—IV вв. нашей эры.

«Мы и до этого замечали, что у некоторых колод один из краев был подработан, заужен, но связывали этот факт с технологическими моментами добычи и обработки дерева. Однако недавно мы обнаружили колоду ребенка, у которой подработан нос, и считаем, что это имитация лодки», — пояснил старший научный сотрудник сектора археологии бронзового и железного века ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Евгений Богданов.

Исследователь отметил, что для кочевников, которые были в основном скотоводами, обнаруженное захоронение выглядит довольно странно: находящаяся рядом речка очень маленькая и не подходит для перемещения на лодке. Поэтому захоронение, предположительно, может быть связано с мировоззренческим представлением о реке мертвых у проживавшего в степи народа.

Кроме необычного захоронения, на памятнике были замечены и другие необычные особенности захоронения. Во многих случаях исследователи фиксировали следы красной краски на лбах и на носах погребенных, тогда как на других костях ее не было.