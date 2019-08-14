Москва, 14 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Теле‑ и радиоведущий ВладимирСоловьевопубликовал на своем TM — канале результаты проведенного среди слушателей радиостанции «Вести ФМ» опроса об отношении к сотрудникам Росгвардии и МВД России.

Мвд.рф Полиция России

89,77% или 2 тыс. 906 человек сообщили, что испытывают по отношению к ним чувство благодарности.

Еще 4,7% (152 человека) сочли сотрудников Росгвардии и МВД «сатрапами и палачами».

Не определились в своем отношении 5,53% (179 человек).

Голосование было проведено 14 августа среди слушателей радиостанции «Вести ФМ» с 8.08 до 8.28.

Всего участие в голосовании приняли 3 тыс. 237 человек.

Читайте ранее на ИА REGNUM : Ударившего девушку на митинге полицейского привлекут к ответственности

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве сообщил, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются», — сказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет как о случаях неповиновения и агрессии по отношению к сотрудникам органов правопорядка, так и случаи проявления агрессии со стороны полицейский, по факту которых уже ведется внутренние служебное расследование.

Читайте подробнее: Кремль фиксирует как случаи агрессии силовиков, так и неповиновения полиции