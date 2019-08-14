Пекин, 14 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei совместно с российской «Яндекс» планируют запустить картографический сервис Map Kit Об этом 14 августа сообщил портал 3Dnews.

VistaCraft Huawei

Отмечается, что этот сервис будет предназначен не для конечных пользователей, а для разработчиков (что можно понять из названия). На его основе они смогут создавать различные картографические приложения. Map Kit получит поддержку 40 языков и будет доступен в 150 странах мира. Предполагается, что в таком виде он сможет составить конкуренцию Google Maps, а Huawei в итоге сможет решить ещё одну проблему своей зависимости от Google.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 13 августа 2019 года в США ступил в силу запрет на закупку и использование оборудования китайских производителей Huawei и ZTE.