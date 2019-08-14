Калуга, 14 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Самый большой тульский пряник в России весом 100 кг в виде пряничной картины с изображением Тульского Кремля планирует изготовить Тульский облпотребсоюз в Калужской области в рамках международного форума «Хлеб, ты — мир». Этот пряничный рекорд намерены занести в Книгу рекордов России, сообщили 14 августа корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

Oldtula.ru В музее «Тульский пряник»

На выставочной площадке в калужском этнопарке «Этномир» будут проводиться мастер-классы по приготовлению тульского пряника, по плетению кольчуги, многочисленные выступления творческих коллективов области. Работу региональной экспозиции дополнит мобильный туристско-информационный центр, где все желающие смогут получить информацию о новых туристических маршрутах, интересных местах отдыха и предстоящих событиях, запланированных в Тульской области.

Печатный тульский пряник — оригинальный русский деликатес. Пряники были обязательны на застольях, ими было принято одаривать близких людей. Тульские пряники подавали как к царскому столу, так и к крестьянскому.