Москва, 14 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Кремле обратили внимание на результаты опроса «Левада-центра», показавшие падение рейтинга политических партий, однако считают, что делать выводы пока рано. Об этом 14 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Мы, конечно, считаем, наверное, что было бы преждевременно делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов, — сказал Песков. — Тем более с учетом летнего периода».

По его словам, в августе люди менее политизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному «Левада-центром», почти четверть граждан России не приняли бы участие в выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об отсутствии намерения прийти голосовать заявили 24% респондентов.

По сравнению с августом 2018 год) интерес у избирателей в России к выборам депутатов Госдумы упал на 2%.

Читайте также: Почти половина россиян готова проголосовать за «Единую Россию»