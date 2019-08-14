Москва, 14 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Тенденции летнего туристического сезона 2019 года говорят о том, что жители РФ на отдыхе все экономнее относятся к разного рода дополнительным услугам и экскурсиям. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

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«Что касается конъюнктуры спроса, то в принципе, как мы и прогнозировали, в этом году сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах, — сказала Ломидзе. — Причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Люди стараются экономить по максимуму в местах отдыха. И в этой картине довольно интересный элемент — это отели: казалось бы, должны выбирать максимально дешевое размещение, но тем не менее мы можем констатировать, что по всем направлениям, включая внутрироссийские, выбирают 4-звездочные отели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного сервисом бронирования билетов «Туту.ру», порядка 50% российских туристов планируют отпуск без помощи туроператоров.