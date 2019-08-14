Москва, 14 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Обвиняемый в неоднократных нарушениях на митингах Константин Котов доставлен в Пресненский районный суд Москвы. Гражданину избирают меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Hermann Юстиция

Отметим, что Котова задержали 10 августа во время незаконной акции в центре столицы, куда направились некоторые участники состоявшегося в тот день согласованного митинга на проспекте Сахарова. В ночь с 12 на 13 августа в доме Котова провели обыск, после чего вновь задержали.

Обвинение активисту предъявлено по статье 212.1 УК РФ. Ранее Котова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и шествий. По версии следствия, гражданин пренебрегал нормами административного законодательства умышленно, а на несанкционированной акции 10 августа игнорировал законные требования представителей правопорядка.