Москва, 14 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Российско-белорусское оперативное военное учение «Щит Союза 2019» пройдёт 13−19 сентября не на приграничных полигонах, а в глубине территории Российской Федерации «сознательно, чтобы не обострять обстановку в Европе». Об этом 14 августа в Минске заявил журналистам первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

Минобороны России В Нижегородской области завершено планирование российско-белорусского учения «Щит Союза–2019»

По его словам, тем самым Минск и Москва продемонстрируют своё стремление «снизить напряжённость в регионе». В то же время Белоконев констатировал «увеличение числа военных учений объединенных вооруженных сил НАТО в Восточной Европе вблизи границ Союзного государства».

Особую обеспокоенность у союзных военных вызывает смещение акцента в учениях НАТО к оборонительным и наступательным действиям. По мнению Белоконева, Североатлантический альянс прорабатывает такие варианты реагирования на постсоветском пространстве.

«Щит Союза — 2019» проводится раз в два года, поочередно на территории Белоруссии и России. В этом году оно состоится в Нижегородской области, которая географически относится к Европе.

Белоконев сообщил, что в ходе совместных учений будет отрабатываться сценарий, когда «всё начинается с действий террористов, сепаратистов, незаконных вооруженных формирований при внешней поддержке третьих сил».