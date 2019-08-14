Париж, 14 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.

Sukkoria Нотр-Дам

«Все службы, участвующие в строительстве, сделали заботу о здоровье рабочих, абсолютным приоритетом», — говорится в заявлении министерства, сделанного в ответ на обвинения в халатности со стороны ряда ассоциаций.

Министерство подчеркивает необходимость быстрого возобновления работ после нынешнего перерыва. С 13 по 23 августа 2019 года работы по укреплению здания собора остановлены в связи с очисткой строительной площадки от свинцовой пыли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции проверили 160 детей на предмет содержания свинца в крови после загрязнения, вызванного пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже.