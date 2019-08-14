Киев, 14 августа, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Оппозиция в Верховной раде Украины нового созыва должна контролировать бюджетный комитет, регламентный комитет и комитет по свободе слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Об этом 14 августа заявил в комментарии журналистам внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Вадим Рабинович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что политическая сила пришла в парламент не за должностями, а за возможностью влияния и контроля оппозиции за властью, как в любой другой стране.

«Нас ведут в Европу? Давайте возьмем Германию. В Германии 14 комитетов имеет власть, 10 — оппозиция. Эти комитеты касаются не какого-то озеленения заборов, а контроля за бюджетом, регламентом и системой власти, потому что, если этого нет, оппозиция не работает. Обычно, в любой стране мира, оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, оппозиция имеет комитет по свободе слова. Для начала хотя бы так», — сказал Рабинович.

Он также предложил правящему большинству создать два новых парламентских комитета: комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет по вопросам Донбасса.

«Мы предлагаем увеличить количество комитетов на два… Мы хотим вернуть комитет по вопросам молодежи и спорта. Если мы не думаем о молодежи, о развитии страны, значит мы занимаемся не тем. И комитет, который будет заниматься вопросами мира, комплексным решением вопросов по Донбассу, потому что если не будет мира в нашей стране, то мы зря здесь заседаем», — добавил Рабинович.

В настоящий момент, как уточнил политик, ОПЗЖ пока не предлагали ни должности в Раде, ни парламентские комитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа глава предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что оппозиционные партии смогут возглавить комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и национальных меньшинств.

Он сообщил, что в рамках реформирования парламента «Слуга народа» рассматривает возможность укрупнения профильных комитетов.

В «Слуге народа» также однозначно заявили, что бюджетный комитет власть точно не будет отдавать оппозиции.