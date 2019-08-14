Нижний Новгород, 14 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 1 августа 2019 года введено ограничение электропотребления в 24 310 домохозяйствах, в том числе 12 881 — частных домов и 11 429 квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТНС энерго НН».

Без электричества

Энергоснабжение отключили в 1 460 частных домах и квартирах, поскольку собственники накопили задолженность в размере, который превышает двукратный норматив потребления. Без света остались 962 квартиры и 498 частных домов.

В компании напомнили, что в случае отключения энергоснабжения потребитель будет обязан не только оплатить задолженность в полном объеме, но и компенсировать расходы компании на процедуру отключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что долг за электричество накопил уже не в первый раз электротранспорт Нижнего Новгорода. Общая сумма долга МП «Нижегородэлектротранс» составляла в начале указанного месяца 129,7 млн рублей. В апреле текущего года долг электротранспорта за потребленную электроэнергию составлял 156 млн рублей, однако в структуру долга входила задолженность МП «Нижегородское метро».

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