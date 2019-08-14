Киев, 14 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Украине нужно срочно начинать переговоры с Россией касательно продления договора на транзит газа, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, сообщил 14 августа официальный сайт партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«Контракт на транзит газа по территории Украины заканчивается 31 декабря, и если не будет нового контракта, то страна окажется в очень тяжелом положении. Это касается и финансовой составляющей, и энергетической безопасности, и рабочих мест. Поэтому мы настаиваем на проведении переговоров по продлению транзитного договора», — подчеркнул Бойко.

По его мнению, украинской газотранспортной системой должен управлять международный консорциум. Это обеспечит сохранение транзитного потенциала Украины, уверен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что у Украины есть «план б» на случай прекращения российского газового транзита в январе 2020 года.

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