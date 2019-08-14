Москва, 14 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. То, что среди граждан РФ растет спрос на зарубежные туристические направления, говорит о том, что, несмотря на непростое финансовое положение, российские граждане не намерены отказываться от отдыха. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Пляж в Турции

«Два лидирующих направления по спросу в организованном сегменте (Краснодарский край и Крым — прим. ИА REGNUM ), — сказала Ломидзе. — Далее следуют уже привычные и понятные Турция, Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр, Черногория (которая просто удивила всех участников рынка), Болгария, Таиланд и Вьетнам. Так выглядит картина спроса по предварительным итогам высокого летнего сезона. Практически на всех зарубежных направлениях мы также видим увеличение спроса, но за некоторым исключением. Не вырос спрос на болгарском направлении. Кипр и Греция на уровне прошлого года. Все остальные страны демонстрируют прирост от 10% до примерно 18%. Италия и Испания больше 15% в этом году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ломидзе, по итогам летнего туристического сезона 2019 года самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край. Как заявила она, у некоторых туроператоров по Краснодарскому краю прирост составил больше 20−25% по сравнению с прошлым, 2018, годом.