Киев, 14 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Глава партии «Слуга народа» и наиболее вероятный кандидат на пост спикера Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков считает, что парламенту не нужен отдельный комитет по вопросам Донбасса.

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Соответствующее заявление Разумков сделал 14 августа в интервью журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это будет не отдельный комитет… это будет комитет, к ведению которого отнесены еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека… Вопрос не в комитете, а в том решается ли вопрос (Донбасса) или нет. С этим есть проблемы», — сказал Разумков.

Он сообщил, что решение о возможной передаче каких-либо комитетов оппозиции будет приниматься в рамках работы подготовительной депутатской группы.

«Сегодня мы будем обсуждать вопрос количества комитетов, возможно перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с первым заседанием Верховной рады… Я не сидел в кресле спикера. Сейчас я являюсь главой подготовительной депутатской группы. Там довольно неплохо. Вопрос не в месте сидения, а в эффективности работы на той или иной позиции», — подытожил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа пресс-служба партии «Слуга народа» обнародовала предварительный список комитетов Рады нового созыва. Согласно проекту, число парламентских комитетов сокращено с 27 до 22. В частности, президентская политсила предложила создать комитет «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений». При этом депутаты новой Рады от оппозиционных политических сил настаивают на создании отдельного комитета по Донбассу.