Оренбург, 14 августа, 2019, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области к зиме готовы порядка 80% многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 79%, социальных объектов — 78%, котельных — 71%, тепловых пунктов — 73%.

Аварийный запас материально-технических ресурсов сформирован на сумму 138,8 млн рублей (98%). Запас резервного жидкого топлива для электростанций и котельных на 1 августа составляет 99% от нормативного запаса.