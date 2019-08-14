Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Петербуржцы предпочли бы видеть ландшафтный парк на месте несостоявшегося проекта «судебного квартала» на Малой Неве. Об этом сообщил 14 августа президент Союза архитекторов Петербурга Олег Романов, передает корреспондент ИА REGNUM.

angelius1979 Вид с Тучкова моста

Голосование о наполнении будущего парка на Петроградской стороне продолжается на сайтах Общественной палаты Петербурга, Союза архитекторов и в соцсетях. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, на данный момент свои голоса оставили порядка 15 тыс. человек.

«Горожане хотят видеть именно ландшафтный вариант. Ландшафт. И первое место — 90% горожан, которые высказались за это наполнение под условным названием «Главный городской газон». Это не газон, сами понимаете, а такое ландшафтное решение», — пояснил Олег Романов.

Далее с некоторым отставанием идут такие варианты, как зимний каток (86%), фонтаны и шутихи (79%), ботанический сад (79%), открытая сцена (77%), городской пляж (73%), роликовая и ледовая дорожки (68%), детский городок (66%), музей ветра (65%), ресторанная улица (61%), батуты и качели (60%), выставка современной скульптуры (57%), арт-галерея (54%), йога для всех (52%) и другое.

Напомним, «Тучков буян» стало самым популярным названием для нового парка на набережной Малой Невы среди петербуржцев, отдавших свои голоса в интернете.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею строительства парка на месте судебного квартала, представленную Александром Бегловым. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.