Бишкек, 14 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Самый высокий уровень инфляции с начала года среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам июля 2019 года зафиксирован в Белоруссии — 3,1%. Об этом 14 августа сообщили в национальной статистической службе Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

С начала года инфляция в Казахстане составила 2,8%, в России — 2,7%, Киргизии — 0,3% в Армении — зафиксирована дефляция в 1,8%. Стоимость продовольственных товаров в Армении сократилась на 4,5%, в Белоруссии — выросла на 2,8%, Казахстане — на 6%, Киргизии — на 1,6%, России — на 2,7%.

Самый значительный рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Казахстане — 2,4%, на услуги — в Белоруссии (4,8%).

Напомним, 7 августа председатель Национального банка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что финансовый регулятор ожидает замедления роста потребительских цен во второй половине 2019 года.

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