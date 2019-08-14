Токио, 14 августа, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Японский бренд Lexus представил своё купе Lexus LC 500 2020 модельного года в спецверсии Inspiration. Об этом сообщает Tarantas.news.

110km Lexus LC 500 2020 модельного года в спецверсии Inspiration

Главное — это цвет новый модификации. Купе получило новую расцветку — Nori Green. Это темно-зеленый металлик.

Интерьер LC 500 Inspiration представляет собой смесь кожи Saddle Tan и черного янтаря. Сиденья отделаны высококачественной анилиновой кожей Lexus, а дверные вставки выполнены из алькантара.

Под капотом авто все тот же V8 на 5 литров мощностью 471 лошадиных сил. Агрегатируется мотор с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Lexus.

Напомним, в конце июля появились первые изображения нового седана Lexus LS на водородных топливных элементах.

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