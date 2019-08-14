Москва, 14 августа, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Если темпы роста американской экономики упадут, в мире начнётся кризис намного сильнее того, что был в 2008 году. Об этом заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Sovetnational.ru Иосиф Дискин

«Суммарный долг корпоративный, граждан, приближается к 70 трлн, в 3 раза больше, чем ВВП США. ФРС правильно говорит, если темпы роста упадут, то никому в мире укрыться от этой супербомбы не удастся», — сказал эксперт.

Экономист отметил, что в сравнении с кризисом, который может разразиться сейчас, экономические проблемы 2008 года покажутся «детскими сказками».

«Схлопнется американская экономика. Это означает катастрофу для Китая. А как только рухнут экономики мира, поставки нефти, газа, металла, удобрений и машиностроения, которые составляют значительную часть нашего экспорта, накроются медным тазом», — заявил Дискин.

Экономист также назвал алгоритм действий, который поможет России пережить новый глобальный экономический кризис. Для этого необходимо реализовывать «майские» указы президента РФ Владимира Путина.